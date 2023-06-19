Легойда озвучил позицию по миграционной политике России
В России стоит ужесточить миграционную политику, чтобы в школах не понижался уровень знания языка из-за детей мигрантов, не знающих русского. Об этом у себя в Telegram-канале заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Он назвал меры по образовательной интеграции детей мигрантов необходимыми. При этом, по мнению Легойда, не должен страдать общеобразовательный процесс и понижаться общий языковой уровень детей граждан РФ.
«В этом вопросе важно найти правильный баланс. Никто не спорит, что приезжим детям тоже надо учиться (и в этом праве им никто не отказывает). Только вот насколько правильно вкладываться в повышение образовательного уровня детей-мигрантов за счет дополнительной нагрузки на и так перегруженных учителей наших школ и бюджетного финансирования? При таких "услугах" и поощрении с нашей стороны нагрузка со стороны мигрантов на наши роддома, детсады и школы, боюсь, только возрастет», — написал он.
Легойд призвал вместо мер по образовательной интеграции детей мигрантов ужесточить миграционную политику, сделав более тщательный отбор въезжающих работников в вопросе знания русского языка. Он считает, что таким образом исчезнет необходимость даже в «разговоре о незнании русского языка среди детей мигрантов».
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