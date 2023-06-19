Легойда озвучил позицию по миграционной политике России

«В этом вопросе важно найти правильный баланс. Никто не спорит, что приезжим детям тоже надо учиться (и в этом праве им никто не отказывает). Только вот насколько правильно вкладываться в повышение образовательного уровня детей-мигрантов за счет дополнительной нагрузки на и так перегруженных учителей наших школ и бюджетного финансирования? При таких "услугах" и поощрении с нашей стороны нагрузка со стороны мигрантов на наши роддома, детсады и школы, боюсь, только возрастет», — написал он.