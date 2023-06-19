РПЦ раскритиковала идею бесплатных курсов по русскому для детей мигрантов

"В этом вопросе важно найти правильный баланс. Никто не спорит, что приезжим детям тоже надо учиться, и в этом праве им никто не отказывает. Однако при этом не должен страдать общеобразовательный процесс и понижаться общий языковой уровень, в первую очередь наших собственных детей", – написал Легойда в своем телеграм-канале.