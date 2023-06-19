РПЦ раскритиковала идею бесплатных курсов по русскому для детей мигрантов
В России необходимо ужесточить миграционную политику, чтобы в школах не понижался уровень знания языка из-за детей мигрантов, выразил мнение председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"В этом вопросе важно найти правильный баланс. Никто не спорит, что приезжим детям тоже надо учиться, и в этом праве им никто не отказывает. Однако при этом не должен страдать общеобразовательный процесс и понижаться общий языковой уровень, в первую очередь наших собственных детей", – написал Легойда в своем телеграм-канале.
По его словам, неправильно перегружать учителей для обучения мигрантов русскому языку. Вместо этого Легойда предложил ужесточить миграционную политику и разрешать въезжать специалистам на основе более строгих требований к знанию русского языка.
Ранее в РПЦ предложили ввести в школах уроки церковнославянского языка. По мнению председателя Синодального миссионерского отдела Московского патриархата Русской православной церкви епископа Луховицкого Евфимия, духовно-нравственные ценности транслируются в общество именно через церковь.
Кроме того, это стало бы дополнительным инструментом адаптации к русской культуре мигрантов, добавил Ефимий.