Дети медработников, погибших от COVID-19, получат льготы при поступлении

Детей медицинских работников, которые погибли от COVID-19 при исполнении своих трудовых обязанностей, будут зачислять в вузы на программы медицинского и фармацевтического образования по отдельной квоте, без вступительных испытаний. Как сообщает ТАСС, об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Возможность прорабатывалась по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина. Льготы также предлагается установить для участников специальной военной операции на Украине — они будут поступать в вузы в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний.

Сейчас все решения готовятся к окончательному законодательному оформлению и принятию. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Голиковой и вице-премьеру Дмитрию Чернышенко держать на контроле вопрос реализации льгот.