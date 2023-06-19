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Дети медработников, погибших от COVID-19, получат льготы при поступлении

Детей медицинских работников, которые погибли от COVID-19 при исполнении своих трудовых обязанностей, будут зачислять в вузы на программы медицинского и фармацевтического образования по отдельной квоте, без вступительных испытаний. Как сообщает ТАСС, об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Дети медработников, погибших от COVID-19, получат льготы при поступлении
© globallookpress.com

Возможность прорабатывалась по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина. Льготы также предлагается установить для участников специальной военной операции на Украине — они будут поступать в вузы в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний.

Сейчас все решения готовятся к окончательному законодательному оформлению и принятию. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Голиковой и вице-премьеру Дмитрию Чернышенко держать на контроле вопрос реализации льгот.

Напомним, что ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что потери российской экономики из-за пандемии коронавируса составили 306 долларов на человека. Для сравнения, в Германии и Австралии цифра оказалась в десятки раз выше — 4807 и 5760 долларов соответственно. По мнению Поповой, это доказывает правильность принятых в период пандемии мер.

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