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Голикова назвала процент производимых в России лекарств

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в России производятся 62 процентов всех потребляемых в стране фармацевтических препаратов. Ее слова приводит ТАСС.

Голикова назвала процент производимых в России лекарств
© ТАСС

По словам чиновницы, производство фармацевтических препаратов в России к 2030 году должно увеличиться вдвое. Голикова отметил, что меры поддержки будут предоставляться полностью локализованным в России фармацевтическим препаратам, а также производителям оригинальных лекарственных средств.

Вице-премьер подчеркнула, что в России работают системы прогнозирования потребностей страны в лекарствах.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство утвердило стратегию развития фармацевтической промышленности до 2030 года.

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