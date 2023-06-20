Голикова назвала процент производимых в России лекарств

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в России производятся 62 процентов всех потребляемых в стране фармацевтических препаратов. Ее слова приводит ТАСС.

По словам чиновницы, производство фармацевтических препаратов в России к 2030 году должно увеличиться вдвое. Голикова отметил, что меры поддержки будут предоставляться полностью локализованным в России фармацевтическим препаратам, а также производителям оригинальных лекарственных средств.

Вице-премьер подчеркнула, что в России работают системы прогнозирования потребностей страны в лекарствах.