В Москве помогут выпускникам подобрать вузы по баллам ЕГЭ

Выпускникам московских школ помогут подобрать вузы и специальности по баллам, которые они получили за три и более предмета на Едином государственном экзамене (ЕГЭ). Такая функция стала доступна в сервисе «Портфолио учащегося» в «Московской электронной школе» (МЭШ), рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам Анастасии Раковой, перед стартом активной приемной кампании в университеты в Москве улучшили функционал этого сервиса. Теперь МЭШ может индивидуально порекомендовать вузы и специальности для поступления по результатам прошедших ЕГЭ. Это поможет выпускникам тратить меньше времени на самостоятельные поиски информации и узнать о лучших вариантах.

Автоматическая подборка подходящих мест для дальнейшего обучения доступна в разделе «Рекомендации» и включает в себя наименование и адрес вуза, номера телефонов и ссылку на сайт, а также число направлений и специальностей, соответствующих результатам ЕГЭ и запросам выпускника. Инструкция, как пользоваться разделом, доступна на портале Справка МЭШ.

Кроме того, в сервисе выпускники могут увидеть факультет, предметы, необходимые для поступления, и число мест на бюджетном и платном отделении. Если сумма баллов на ЕГЭ соответствует проходным баллам абитуриентов прошлого года, на сайте отобразится надпись «Ты проходишь!». Если баллов не хватает, то система автоматически высчитает их недостающее число.