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В Москве помогут выпускникам подобрать вузы по баллам ЕГЭ

Выпускникам московских школ помогут подобрать вузы и специальности по баллам, которые они получили за три и более предмета на Едином государственном экзамене (ЕГЭ). Такая функция стала доступна в сервисе «Портфолио учащегося» в «Московской электронной школе» (МЭШ), рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Москве помогут выпускникам подобрать вузы по баллам ЕГЭ
© РИА Новости

По словам Анастасии Раковой, перед стартом активной приемной кампании в университеты в Москве улучшили функционал этого сервиса. Теперь МЭШ может индивидуально порекомендовать вузы и специальности для поступления по результатам прошедших ЕГЭ. Это поможет выпускникам тратить меньше времени на самостоятельные поиски информации и узнать о лучших вариантах.

Автоматическая подборка подходящих мест для дальнейшего обучения доступна в разделе «Рекомендации» и включает в себя наименование и адрес вуза, номера телефонов и ссылку на сайт, а также число направлений и специальностей, соответствующих результатам ЕГЭ и запросам выпускника. Инструкция, как пользоваться разделом, доступна на портале Справка МЭШ.

Кроме того, в сервисе выпускники могут увидеть факультет, предметы, необходимые для поступления, и число мест на бюджетном и платном отделении. Если сумма баллов на ЕГЭ соответствует проходным баллам абитуриентов прошлого года, на сайте отобразится надпись «Ты проходишь!». Если баллов не хватает, то система автоматически высчитает их недостающее число.

Также в МЭШ с текущего учебного года стал доступен сервис «Экзамены» для самостоятельной подготовки к ЕГЭ. В нем доступны видеоразборы заданий, тесты с автопроверкой, рекомендации по заполнению бланков и видеоматериалы с советами психологов.

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