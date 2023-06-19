В Госдуме призвали ввести ГОСТ по организации квестов

Отправить ребенка в популярное сегодня увлекательное приключение - квест - и получить его обратно со сломанным позвоночником. Возможно ли такое? Эксперты говорят, что возможно. Индустрия этих развлечений никак не регулируется. Может ли такое приключение сделать более безопасным? Об этом на площадке МИА "Россия сегодня" рассказали законодатели и чиновники.

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Почти девять тысяч нарушений было выявлено за последние два года региональными прокуратурами при эксплуатации спортивно-игровых площадок, аттракционов и мест проведения квестов. В допандемийный период были зафиксированы тысячи нарушений законодательства при организации квестов.

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- Мы не можем назвать точную статистику нарушений, потому что эта отрасль не регулируется, - говорит первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

По ее словам, большинство травматических случаев связано с действиями аниматоров.

- Непрофессиональные, а порой и преступные их действия приводят к травмам клиентов, - отмечает Лантратова. - Недавно в Санкт-Петербурге аниматоры душили, били током женщину - в результате диагностирована травма груди и ушибов. В Москве аниматор нападал на школьников, пытался их поджигать и бил бейсбольной битой. Ребята попали в больницу с многочисленными травмами.

Чиновница отмечает, что зачастую аниматорами работают люди без соответствующего опыта и образования. В роли аниматоров выступают и несовершеннолетние.

- Это неправильно, - убеждена Яна Лантратова. - Мы считаем, что аниматоры должны проходить специальное обучение. Поэтому необходимо разработать для них образовательную программу, курсы повышения квалификации, чтобы аниматоры могли безопасно работать с клиентами. У них должны быть медкнижки. Они должны уметь оказать первую медпомощь. И очень важно выявлять людей склонных к психическому расстройству или садизму, такие люди не должны работать с детьми.

И, конечно, аниматоры должны знать правила безопасности.

Много вопросов возникает у экспертов и к реквизиту квест-организаторов. Открытый огонь, ножи, топоры (пусть и затупленные), по их мнению, использоваться в играх не должны.

- Такой реквизит может привести к печальным последствиям, - с беспокойством отмечает Яна Лантратова. - Есть случаи, когда люди травмировались затупленными ножами. Тоже самое касается пожароопасных средств. Как говорят специалисты, правила пишутся кровью. Нельзя допускать, чтобы эта практика продолжалась.

С законодательной инициативой чиновники обращались еще в предпандемийный 2019 год, когда популярность квестов была в самом разгаре. Поводом для беспокойства стала печальная история в Ростовской области: один из участников игры лишился пальца и получил переломы позвоночника. Екатерина Стенякина, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов на себе испытала особенности таких развлечений. Она сама прошла ни один квест - и безопасный интеллектуальный, и опасный на территории заброшенного завода.

- С пандемией вопрос регулирования квестов ушел на второй план, развлекательные мероприятия запретили, сошли на нет и трагичные случаи, - говорит парламентарий. - Но когда пандемия начала отступать, мы снова стали читать новости о том, как подросток в Санкт-Петербурге упал и сломал позвоночник, как в машине подожгли двух девушек (поджог был частью квеста). Мы приняли решение восстановить нашу работу.

Чиновница отмечает, что наведение порядка в индустрии развлечений не должно создавать препоны для бизнеса, но определенные правила безопасности должны быть. Кроме того, по ее словам, этой индустрии в экономике нашей страны просто не существует. К какому виду экономической деятельности относить услугу - непонятно. Чтобы навести порядок в этой небезопасной сфере, эксперты предложили создать ГОСТ.

- Такие уже существуют для батутных центров, для подъемников на горно-лыжных курортах, - поясняет чиновница.

- В ГОСТе будут прописаны основные положения организации всего процесса и требования к аниматорам, оснащению и базовому требованию безопасности, - обещает руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антон Шалаев. - Кроме того, нужно установить базовый термин, что подразумевается под этой услугой, потому что под термином "квест" мы все можем подразумевать разное. В законе ничего менять не нужно, а организационные моменты должны быть прописаны. Сегодня у нас уже есть ряд не так давно принятых стандартов на организацию детского отдыха и услуги для детей. Поэтому, отправляя детей в лагеря сегодня, мы можем быть спокойны, что тех катастроф, которые были, например, в 2016-ом году, когда в Карелии на Сямозере трагически погибли дети, - не произойдет, потому что установлены стандарты. Есть ГОСТ на услуги детского туризма. Сейчас разрабатываются два новых ГОСТа - "Услуги в области развлечений и отдыха детей. Термины и определения " и "Услуги в области развлечений и отдыха детей. Общие требования безопасности". Квесты уже сейчас могут быть включены в эти ГОСТы.

По словам Шалаева, индустрия квестов пришла к нам из-за рубежа, но, окунувшись с головой в развлечение, забыла позаимствовать самое главное - правила безопасности.

- Мы провели анализ зарубежных стандартов, - говорит чиновник. - Безопасность - на высоте. Поэтому при разработке отечественных стандартов в этой сфере нужно учитывать как международный опыт, так и опираться на опыт уже существующих отечественных игроков этой отрасли. У них уже наработаны базовые требования безопасности с учетом интересов потребителей и требования рынка.

ГОСТ поможет индустрии развлечений обрести и экономический статус, а значит бизнесмены смогут воспользоваться и поддержкой государства.

- Инициатива правильная, но она должна пройти мягко и понятно для самой отрасли, - комментирует Владимир Жиганов, гендиректор одной из известных сети квестов. - Каждый мой понедельник начинался со слов "У вас там произошло...". Поэтому в силу отсутствия норм и правил, наша компания выработала свои правила. Мы готовы делиться опытом.

Но что делать родителям и детям, пока правила не прописаны? Как выбрать приключение, в котором точно никто не пострадает?

- Выбирая квест, внимательно изучите - кто организатор и какие правила, - дает совет Яна Лантратова. - Помните, что даже самый веселый и увлекательный квест может привести к травмам, если игнорируются базовые правила безопасности.