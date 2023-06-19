В России выросло число связанных с СВО мошеннических схем

«Мы можем наблюдать рост общественного внимания к теме мошенничества с января по июнь 2023 года на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и особый фокус на новых мошеннических схемах, которых в 2023 году появилось рекордно больше, чем в предыдущие несколько лет», — прокомментировала заместитель генерального директора Pressfeed по стратегическим коммуникациям Элеонора Пахомова.