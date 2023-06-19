Гостюхин рассказал о взаимоотношениях с уехавшей в США дочерью

"Симпатичный такой парень. Ну не знаю, как они там сейчас и что. Потому что мы не общаемся. Я думаю, что все наладится, просто я не до живу до этого, точно. Это длительный процесс. У многих такое, что вот люди в этой ситуации разошлись", - рассказал артист.