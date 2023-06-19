$83.65-0.3191.63+0.67

Звезда «Дальнобойщиков» Гостюхин рассказал о взаимоотношениях с уехавшей в США дочерью

Актер Владимир Гостюхин рассказал в интервью с Борисом Корчевниковым, что у него тяжелые отношения с дочерью Александрой.

Гостюхин рассказал о взаимоотношениях с уехавшей в США дочерью
© РИА Новости

Гостюхин заявил, что дочь не общается с ним после того, как уехала жить в США. Артист признался, что его дочь смотрит "по-американски" на ситуацию, связанную со специальной военной операцией на Украине.

"Она отрицает Россию. Отказалась от России. И мы с ней не общаемся, потому что я писал. Она не отвечала. И мне потом ее сестры, дочки мои сказали причину, им она написала. Мне она как-бы постеснялась написать, что она сделала свой выбор не в сторону России. Ну это печально, очень печально", - заявил актер.

Гостюхин не хотел, чтобы его дочь уезжала в Америку. Он отметил, что девушка хотела стать режиссером-документалистом. По его словам, в России у дочери могли быть большие перспективы в этой сфере, так как он мог помочь ей. Актер считает, что Александра не станет режиссером-документалистом в США.

Гостюхин отметил, что на данный момент Александра занимается своим бизнесом с мужем-афроамериканцем. По его словам, супруг дочери - мусульманин.

"Симпатичный такой парень. Ну не знаю, как они там сейчас и что. Потому что мы не общаемся. Я думаю, что все наладится, просто я не до живу до этого, точно. Это длительный процесс. У многих такое, что вот люди в этой ситуации разошлись", - рассказал артист.

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители