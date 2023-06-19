Федосеевой-Шукшиной установили электрокардиостимулятор

Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину перевели из реанимации в обычную палату. Актрисе установили электрокардиостимулятор.

Состояние Федосеевой-Шукшиной улучшилось до средней степени тяжести. 16 июня врачи приняли решение перевести актрису из реанимации в неврологическое отделение. Доктора продолжают следить за здоровьем артистки, сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее стало известно, что Федосеева-Шукшина перенесла инфаркт головного мозга. Во время обследования врачи обнаружили у актрисы сердечную недостаточность и приняли решение установить электрокардиостимулятор.