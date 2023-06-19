Врач-сомнолог оценила идею вернуть переход на летнее время

"Когда световой день короткий, людям очень трудно проснуться в темноте. Для запуска циркадных ритмов, для поддержания синхронной работы внешних суток и внутренних часов человек должен просыпаться тогда, когда на улице уже достаточно светло. Например, школьники не должны сидеть на первом уроке в темноте, засыпая за партами. Аналогичная ситуация с работающими людьми - они должны застать начало светового дня хотя бы по дороге на работу", — сказала Завалко, подчеркнув, что с точки зрения сомнологии переход на летнее время нецелесообразен.