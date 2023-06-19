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Врач-сомнолог оценила идею вернуть переход на летнее время

Врач-сомнолог Ирина Завалко в разговоре с Рамблером прокомментировала идею вернуть в России переходы на зимнее и летнее время. По словам специалиста, любые смещения времяисчисления оказывают нагрузку на организм человека.

Депутат от КПРФ Михаил Матвеев ранее сообщил в Telegram-канале, что законопроект о возврате перехода на летнее время будет внесен в Государственную Думу в день летнего солнцестояния, 21 июня. Он уточнил, что, согласно инициативе, в конце марта россияне будут переводить стрелки на час вперед.

В свое время у нас вводилось "декретное" время - на зиму. Это делалось с целью экономии электричества на освещении, чтобы больше застать световой день. Повод был исключительно экономическим. Однако сейчас это не окупается, поскольку большинство людей все равно не особо живут в световом времени, например, зимой приходя домой с работы уже затемно.

Ирина Завалко
Ирина Завалко Врач-сомнолог, доцент медицинских наук Ирина Завалко и

Процесс перестройки различных биохимических процессов в организме человека занимает до двух недель, рассказала она.

"Сон, как правило, восстанавливается быстро - люди привыкают жить по новому режиму за несколько дней, а различные гормональные перестройки и так далее происходят дольше", — отметила Завалко.

Наиболее сложным для организма людей, проживающих в средней полосе России, сомнолог назвала момент пробуждения в осенне-зимний период.

"Когда световой день короткий, людям очень трудно проснуться в темноте. Для запуска циркадных ритмов, для поддержания синхронной работы внешних суток и внутренних часов человек должен просыпаться тогда, когда на улице уже достаточно светло. Например, школьники не должны сидеть на первом уроке в темноте, засыпая за партами. Аналогичная ситуация с работающими людьми - они должны застать начало светового дня хотя бы по дороге на работу", — сказала Завалко, подчеркнув, что с точки зрения сомнологии переход на летнее время нецелесообразен.

Ранее терапевт Ирина Андреева рассказала о привычках людей, которые негативно сказываются на сне.

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