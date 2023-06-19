В Рособрнадзоре рассказали, когда отменят ЕГЭ

"Та модель, про которую мы говорили, мы ее совершенствуем, на месте не стоим, она рабочая пока. Как она себя изживет, будет новая форма. Мы ежегодно пытаемся, чтобы она себя не изживала, чтобы шла в ногу со временем", — пояснил он.