В Рособрнадзоре рассказали, когда отменят ЕГЭ

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что новая форма выпускного экзамена в школах появится тогда, когда текущая форма Единого государственного экзамена (ЕГЭ) себя изживет. Об этом Музаев заявил в ходе пресс-конференции, посвященной предварительным результатам ЕГЭ, передает ТАСС.
Руководитель Рособрнадзора отметил, что в данный момент ни в одной стране мира нет другого подхода оценки знаний учащегося, кроме как проэкзаменовать его.
"Та модель, про которую мы говорили, мы ее совершенствуем, на месте не стоим, она рабочая пока. Как она себя изживет, будет новая форма. Мы ежегодно пытаемся, чтобы она себя не изживала, чтобы шла в ногу со временем", — пояснил он.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что отмена ЕГЭ в средних учебных заведениях страны требует очень серьезного обсуждения. Премьер-министр России отмечал, что ЕГЭ дает социальный лифт, с помощью которого выпускники школ "из дальних уголков, из сел и деревень" могут поступать в ведущие вузы России.