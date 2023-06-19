Минобороны предупредило о рисках распространения лихорадки после подрыва Каховской ГЭС

"Спланированное киевским режимом подтопление территорий Херсонской области может осложнить ситуацию, в том числе и по арбовирусным инфекциям. После спада уровня воды возможно формирование очагов заболеваний, которые передаются комарами, в первую очередь – лихорадки Западного Нила", — пояснил он.