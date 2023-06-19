Минобороны предупредило о рисках распространения лихорадки после подрыва Каховской ГЭС
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что подтопление территорий Херсонской области рискует сформировать очаги лихорадки Западного Нила и других заболеваний. Об этом Кириллов сообщил в ходе брифинга по военно-биологической деятельности Соединенных Штатов.
"Спланированное киевским режимом подтопление территорий Херсонской области может осложнить ситуацию, в том числе и по арбовирусным инфекциям. После спада уровня воды возможно формирование очагов заболеваний, которые передаются комарами, в первую очередь – лихорадки Западного Нила", — пояснил он.
Ранее сообщалось, что холеровидный вибрион был обнаружен в пресных водоемах Николаевской области в районах, подвергшихся затоплению после разрушения Каховской гидроэлектростанции.
До этого сообщалось, что на пляжах Одессы обнаружили возбудителя холеры.