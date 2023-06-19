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Минобороны предупредило о рисках распространения лихорадки после подрыва Каховской ГЭС

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что подтопление территорий Херсонской области рискует сформировать очаги лихорадки Западного Нила и других заболеваний. Об этом Кириллов сообщил в ходе брифинга по военно-биологической деятельности Соединенных Штатов.

Минобороны предупредило о рисках распространения лихорадки после подрыва Каховской ГЭС
© Газета.Ru

"Спланированное киевским режимом подтопление территорий Херсонской области может осложнить ситуацию, в том числе и по арбовирусным инфекциям. После спада уровня воды возможно формирование очагов заболеваний, которые передаются комарами, в первую очередь – лихорадки Западного Нила", — пояснил он.

Ранее сообщалось, что холеровидный вибрион был обнаружен в пресных водоемах Николаевской области в районах, подвергшихся затоплению после разрушения Каховской гидроэлектростанции.

До этого сообщалось, что на пляжах Одессы обнаружили возбудителя холеры.

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