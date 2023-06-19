«Народный фронт» передал военнослужащим квадроциклы

Квадроциклы и "рюкзаки военкора", купленные на средства проекта "Народного фронта" "Все для Победы!", передали военнослужащим ЛНР, ДНР и Запорожской области, сообщает пресс-служба движения.

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"Большое спасибо военкорам, "Народному фронту", проекту "Все для Победы!" за помощь и неравнодушие. Это большой вклад в общее дело", - заявил заместитель командира мотострелковой бригады с позывным "Артем".

Всего по итогам специального сбора к годовщине проекта "Народного фронта" "Все для Победы!" закуплено 200 квадроциклов и более 2200 "рюкзаков военкора".

"Мы стали одной большой командой с военными корреспондентами, огромное им спасибо. И мы не останавливаемся. Вместе с миллионами россиян будем продолжать помогать нашим военным", - сказал руководитель исполкома "Народного фронта" Михаил Кузнецов.

Сбор стартовал в середине апреля, его кураторами стали 26 военных корреспондентов, журналистов и блогеров, пишущих об СВО. За два месяца жители России собрали более 130 миллионов рублей. В частности, только во время суточного марафона в эфире "Соловьев Live" россияне перечислили для бойцов свыше 25 миллионов рублей.