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Россиян предупредили о наказании за одуванчики на даче

За слишком большое число одуванчиков и других сорняков на участке дачников могут оштрафовать. О рисках быть наказанными россиян предупредил юрист Сергей Коломийцев, пишут «Аргументы и Факты».

Специалист уточнил, что беспокоиться стоит только тем владельцам дач, чьи участки относятся к землям сельскохозяйственного назначения. Помимо этого, сорняки должны занимать у них более 25 процентов площади участка. В таких случаях нарушителей могут оштрафовать на сумму от 20 до 50 тысяч рублей.

«А вот если земля предназначена только, например, для ведения индивидуального садоводства и огородничества или индивидуального жилищного строительства и в перечень земель сельскохозяйственного назначения не включена, то никакого наказания для владельцев таких участков в этом плане законодательством не предусмотрено», — пояснил Коломийцев и добавил, что владельцам таких участков не стоит бояться одуванчиков.

Россиян предупредили о наказании за колодец на даче

Ранее россиян предупредили о риске попасть под суд или получить штраф за деревья на даче. Согласно действующим правилам, посадить дерево или кустарник нельзя ближе, чем в 50 и 70 сантиметрах от края дорожки соответственно.

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