Почти 2 тыс. человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья

"Важно не забывать о себе и своевременно проходить профилактические смотры. За прошедшие выходные свое здоровье в парках региона проверили более 670 человек, а за все время проведения акции уже почти 2 тыс.", - привели в тексте слова первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.