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Почти 2 тыс. человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья

Акция "Проверь здоровье в парке" проходит летом на территории Московской области. Состояние своего организма проверили уже почти 2 тыс. человек, об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

Почти 2 тыс. человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья
© РИА Новости

"Важно не забывать о себе и своевременно проходить профилактические смотры. За прошедшие выходные свое здоровье в парках региона проверили более 670 человек, а за все время проведения акции уже почти 2 тыс.", - привели в тексте слова первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.

В пресс-службе рассказали, что в эти выходные акция проходила в 20 городских округах, среди которых Пушкино, Луховицы, Дмитров, Щелково и другие.

В министерстве пояснили, что в рамках акции жители могли пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови. Кроме того, при необходимости пациентов направляли в поликлинику для прохождения более углубленного обследования.

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