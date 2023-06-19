На Шнурова подали в суд из-за фотографии самолета Superjet-100

Фотограф Александр Попов подал в суд на лидера музыкальной группы «Ленинград» Сергея Шнурова за использование без разрешения своей фотографии самолета Superjet-100, сообщил в беседе с РИА Новости основатель и гендиректор компании «Антипиратские технологии», представляющей интересы истца, Александр Лаврентьев. По его словам, фотография была замечена в клипе «Наша экономика». Он уточнил, что истец хочет отсудить 1,4 млн рублей у музыканта.

Сначала мы пытались урегулировать спор в досудебном порядке и, соблюдая требования законодательства, направили артистам претенз*и клип на YouTube с заблюренной фотографией Александра Попова, но даже в новой версии понятно, что использован его снимок, — уточнил Лаврентьев.

Он назвал данный прецедент необычным и выразил надежду на то, что стороны конфликта решат вопрос в досудебном порядке. Сам Шнуров пока эту ситуацию публично никак не комментировал.

Ранее автор песни «Владимир Путин — молодец» Олег Лихачев подал иск на 500 тысяч рублей против звезды TikTok Вали Карнавал. Лихачев также предложил исполнительнице сделать ремикс на его песню с дальнейшими ротациями на радио и ТВ.