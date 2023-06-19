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СМИ узнали о планах ЕС исключить Россию из соглашения по «Зелёным картам»

Решение может быть принято 30 июня на собрании бюро, большинство членов которого хотят проголосовать за приостановку участия нашей страны.

СМИ узнали о планах ЕС исключить РФ из соглашения по «Зелёным картам»
© РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия». Опрошенные изданием эксперты считают, что такая вероятность довольно высока.

С 1 июня российские «Зелёные карты» перестали действовать на территории ЕС, Великобритании и Швейцарии, но продолжали работать в Белоруссии, Азербайджане, Сербии, Турции, Молдавии и некоторых других государствах.

Система «Зелёных карт» работает с 1951 года. Россия присоединилась к ней в 2009-м. Всего соглашение действует на территории 48 государств. Вместо покупки отдельных местных страховок автомобилист из страны-участницы системы может приобрести подобную комплексную защиту для зарубежных поездок.

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