СМИ узнали о планах ЕС исключить РФ из соглашения по «Зелёным картам»

Решение может быть принято 30 июня на собрании бюро, большинство членов которого хотят проголосовать за приостановку участия нашей страны.

Об этом сообщает газета «Известия». Опрошенные изданием эксперты считают, что такая вероятность довольно высока.

С 1 июня российские «Зелёные карты» перестали действовать на территории ЕС, Великобритании и Швейцарии, но продолжали работать в Белоруссии, Азербайджане, Сербии, Турции, Молдавии и некоторых других государствах.