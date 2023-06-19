СМИ узнали о планах ЕС исключить РФ из соглашения по «Зелёным картам»

СМИ узнали о планах ЕС исключить Россию из соглашения по «Зелёным картам»
Решение может быть принято 30 июня на собрании бюро, большинство членов которого хотят проголосовать за приостановку участия нашей страны.
Об этом сообщает газета «Известия». Опрошенные изданием эксперты считают, что такая вероятность довольно высока.
С 1 июня российские «Зелёные карты» перестали действовать на территории ЕС, Великобритании и Швейцарии, но продолжали работать в Белоруссии, Азербайджане, Сербии, Турции, Молдавии и некоторых других государствах.
Система «Зелёных карт» работает с 1951 года. Россия присоединилась к ней в 2009-м. Всего соглашение действует на территории 48 государств. Вместо покупки отдельных местных страховок автомобилист из страны-участницы системы может приобрести подобную комплексную защиту для зарубежных поездок.