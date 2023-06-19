Володин: уехавшие россияне пока еще могут вернуться

Граждане России , покинувшие страну, пока еще могут вернуться на родину, но, учитывая риторику на Западе, скоро может стать поздно. Такое мнение в понедельник в своем Telegram-канале выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин .

"Учитывая происходящее, правильно наконец включить голову: сегодня есть возможность вернуться, завтра при той истерии, которая нагнетается в Западной Европе, может ее уже не быть", - написал он, комментируя заявления президента Чехии Петра Павела .

По словам Володина, после провокационного заявления президента Чехии об отправке проживающих за границей россиян в концлагеря, гражданам РФ нужно срочно задуматься о возвращении на родину.

"Для того, чтобы лучше понять обстановку вокруг уехавших, достаточно ознакомиться с заявлением президента Чехии, который предложил проживающих за границей граждан России отправить в концлагеря. <...> После таких слов нашим гражданам, до сих пор остающимся в западных странах, необходимо задуматься, куда они поехали, что нашли и что их ждет", - написал спикер Госдумы.

Ранее президент Чехии Петр Павел в интервью заявил, что "за всеми гражданами России, проживающими в западных странах, нужно следить гораздо пристальнее, чем раньше", напомнив, что именно такой подход использовали США в отношении приехавших в начале Второй мировой войны японских граждан. Позднее пресс-секретарь президента Маркета Ржехакова пояснила, что речь шла не о "интернировании или каком-либо преследовании", а о наблюдении за теми россиянами, "у кого есть факторы риска".