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Володин заявил, что уехавшие после февраля 2022 года россияне еще могут вернуться

Граждане России, покинувшие страну, пока еще могут вернуться на родину, но, учитывая риторику на Западе, скоро может стать поздно. Такое мнение в понедельник в своем Telegram-канале выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин: уехавшие россияне пока еще могут вернуться
© ТАСС

"Учитывая происходящее, правильно наконец включить голову: сегодня есть возможность вернуться, завтра при той истерии, которая нагнетается в Западной Европе, может ее уже не быть", - написал он, комментируя заявления президента Чехии Петра Павела.

По словам Володина, после провокационного заявления президента Чехии об отправке проживающих за границей россиян в концлагеря, гражданам РФ нужно срочно задуматься о возвращении на родину.

"Для того, чтобы лучше понять обстановку вокруг уехавших, достаточно ознакомиться с заявлением президента Чехии, который предложил проживающих за границей граждан России отправить в концлагеря. <...> После таких слов нашим гражданам, до сих пор остающимся в западных странах, необходимо задуматься, куда они поехали, что нашли и что их ждет", - написал спикер Госдумы.

Ранее президент Чехии Петр Павел в интервью заявил, что "за всеми гражданами России, проживающими в западных странах, нужно следить гораздо пристальнее, чем раньше", напомнив, что именно такой подход использовали США в отношении приехавших в начале Второй мировой войны японских граждан. Позднее пресс-секретарь президента Маркета Ржехакова пояснила, что речь шла не о "интернировании или каком-либо преследовании", а о наблюдении за теми россиянами, "у кого есть факторы риска".

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