Минтруд пообещал добавить россиянам дополнительный выходной в 2024 году
Дополнительный выходной появится у россиян на Первомай в 2024 году. Об этом в понедельник, 19 июня, рассказал глава Минтруда РФ Антон Котяков.
— Планируется, что к 1 мая, которое в следующем году выпадает на среду, добавят два дня плюс воскресенье, 28 апреля. Таким образом, на Первомай россияне будут отдыхать четыре дня подряд, — пояснил он.
По словам министра, по три дня выходных выпадут в следующем году на 23 февраля и 8 марта. Кроме того, после новогодних каникул россияне выйдут на работу 8 января, передают слова Котякова «Известия».
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