Онищенко предупредил об опасности вспышки холеры в России из-за подрыва Каховской ГЭС

"Это только начало. Нужно через ВОЗ поставить этот вопрос, предложить свою помощь для профилактики возникновения заболевания среди мирного населения, которое сегодня находятся на подконтрольных нам территориях. Если там возникнет заболеваемость, то она будет поздно диагностирована, и в любом случае перекинется на нашу сторону", — подчеркнул Онищенко.