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Россиян предупредили об опасности вспышки холеры

Необходимо предотвратить вспышку холеры на Украине, пока она не дошла до России. Об этом в эфире "Радио 1" заявил эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко, комментируя данные областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава республики о выявлении холеровидного вибриона в водоемах Николаевской области.

Онищенко предупредил об опасности вспышки холеры в России из-за подрыва Каховской ГЭС
© РИА Новости

По словам эксперта, подрыв плотины Каховской гидроэлектростанции — лишь один из факторов, спровоцировавших появление возбудителя, на фоне разрушающейся украинской медицины.

"Это только начало. Нужно через ВОЗ поставить этот вопрос, предложить свою помощь для профилактики возникновения заболевания среди мирного населения, которое сегодня находятся на подконтрольных нам территориях. Если там возникнет заболеваемость, то она будет поздно диагностирована, и в любом случае перекинется на нашу сторону", — подчеркнул Онищенко.

По его словам, сейчас необходим жесткий мониторинг зон риска — контроль за пляжами и их закрытие при малейшей необходимости, а также обследование всех пациентов с кишечными заболеваниями на наличие холеры. По данным Минздрава Украины, холеровидный вибрион был обнаружен в пресных водоемах Николаевской области в районах, подвергшихся затоплению после разрушения Каховской ГЭС.

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