Минтруд добавит россиянам еще один выходной

Минтруда в ближайшее время опубликует проект постановления о праздничных днях в 2024 году. В новом графике постарались сохранить баланс между новогодними и майскими праздниками, заявил глава ведомства Антон Котяков .

«Планируется, что к 1 мая, которое в следующем году выпадает на среду, добавят два дня плюс воскресенье, 28 апреля. Таким образом, на Первомай россияне будут отдыхать четыре дня подряд», — рассказал на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Котяков. Его слова цитируют « Известия ».

Новогодние праздники не пострадают. Они, как и прежде, будут полноценными. На работу россияне выйдут с 8 января. Как отметил Котяков, Минтруд попытался сохранить баланс между праздниками на Новый год и в мае. Что касается 23 февраля и 8 марта, то там выпадает по три выходных дня. Оба праздника приходятся на пятницу.