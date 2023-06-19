$83.65-0.3191.63+0.67

Минтруд добавит россиянам еще один выходной

Минтруда в ближайшее время опубликует проект постановления о праздничных днях в 2024 году. В новом графике постарались сохранить баланс между новогодними и майскими праздниками, заявил глава ведомства Антон Котяков.

Минтруд добавит россиянам еще один выходной
© РИА Новости

«Планируется, что к 1 мая, которое в следующем году выпадает на среду, добавят два дня плюс воскресенье, 28 апреля. Таким образом, на Первомай россияне будут отдыхать четыре дня подряд», — рассказал на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Котяков. Его слова цитируют «Известия».

Новогодние праздники не пострадают. Они, как и прежде, будут полноценными. На работу россияне выйдут с 8 января. Как отметил Котяков, Минтруд попытался сохранить баланс между праздниками на Новый год и в мае. Что касается 23 февраля и 8 марта, то там выпадает по три выходных дня. Оба праздника приходятся на пятницу.

Ранее Минтруд закрыл вопрос о введении шестидневной рабочей недели. Она не не будет закреплена в Трудовом кодексе РФ. Об этом рассказал глава министерства труда и соцполитики Антон Котяков.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители