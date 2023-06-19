Ольга Васильева: Нам нужны учителя, которые бы научили учителей

Чаще всего российские исследователи-педагоги сегодня пишут диссертации о методике преподавания иностранных языков. Реже — о том, как учить истории, географии, литературе. Работ же на тему воспитания почти нет. К такому выводу пришли эксперты Российской академии образования. Академики утвердили критерии, которые помогут повысить качество таких научных работ. Как правильно писать диссертации и как искусственный интеллект и «цифра» помогает современной школе, «Парламентской газете» рассказала президент академии Ольга Васильева.

- Ольга Юрьевна, что показал анализ диссертационных работ по педагогическим наукам — какие темы поднимают учителя, насколько они актуальны?

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- Под руководством вице-президента академика РАО Владимира Михайловича Филиппова проведено большое исследование — анализ всех диссертационных работ по педагогическим наукам. Всего с 2011 по 2020 год защищено 9749 диссертаций. Из них 869 — докторских, 8880 — кандидатских. При этом по специальности «теория и методика обучения и воспитания» защищено 1934 диссертации: 183 — докторских и 1751 — кандидатская.

Что показал анализ? На первом месте по количеству защищенных работ — иностранный язык. Гораздо меньше защищались по методике преподавания литературы, истории, географии. И практически не защищались диссертации по таким темам, как воспитание, взаимодействие семьи и школы. Недостаточно исследований о современной дидактике, формировании духовно-нравственных ценностей у детей.

Получается, что по направлениям, которые формируют человека и гражданина, у нас большой провал. Нам как воздух нужны учителя, которые бы научили учителей.

- Как повысить качество диссертаций? И можно ли переключить внимание педагогов-исследователей с иностранных языков на действительно важные проблемы?

— В апреле 2023 года мы утвердили критерии доказательности диссертационных исследований в области наук об образовании. Любой ученый, от аспиранта до эксперта, может обратиться к этим критериям и проверить свое исследование на соответствие им: обоснована ли востребованность проблемы в области наук об образовании? Дала ли работа результаты, развивающие научно-педагогическое и психологическое знание? А результаты, влияющие на образовательную практику?

По сути, это некий эталонный набор, который помогает ученым оценить качество своей работы, увидеть, где необходимы корректировки и доработки, чтобы повысить шансы на успешную защиту.

Благодаря поддержке Высшей аттестационной комиссии эти критерии уже доступны аспирантам, докторантам, членам диссертационных советов, научным руководителям и консультантам в организациях, где ведется подготовка диссертаций, экспертному совету ВАК по педагогике и психологии. Сегодня это одна из главных точек приложения усилий РАО.

Еще одно направление работы — тоже совместно с президиумом ВАК — разработка актуальных тематик исследований по педагогике и психологии. В ближайшее время мы вынесем их на широкое научно-общественное обсуждение. Мы говорим именно о широких тематиках, направлениях, а не о конкретных темах.

Эта работа в первую очередь направлена на помощь аспирантам: благодаря перечню они могут узнать, какие направления исследований в области наук об образовании сегодня действительно востребованы, каких разработок не хватает, а какие — устарели и лучше не акцентировать на них свое внимание. Мы хотим, чтобы исследования по педагогике и психологии были действительно полезны системе образования. Наша цель — поставить науку на службу детству.

- А насколько сегодня педагоги готовы применять на своих уроках новые технологии? Например, сейчас мы наблюдаем ажиотаж вокруг нейросетей.

- Нейросети уже сейчас меняют устоявшиеся представления о перспективах деятельности человека. И система образования не может оставаться в стороне. Необходимо формировать у детей навыки, которые позволят им жить и работать в новых условиях.

Современные цифровые технологии могут быть полезны для оптимизации некоторых процессов, в том числе в образовании. Уже есть системы, которые можно использовать для демонстрации химических или физических опытов в виртуальном пространстве. Но все эти технологии не способны заменить главное: человеческое взаимодействие и интуицию, личность учителя и тот духовно-нравственный опыт, который он передает своему подопечному.

С развитием технологий на педагога ложится дополнительная работа: надо проверять информацию, которая поступает к ученикам, нельзя оставлять ребенка один на один с нейросетью. В некоторых наших вузах коллеги уже читают студентам — будущим учителям специальные курсы, посвященные нейросетям.

«Если воспитатель останется глух и нем к законным требованиям времени, то не выполнит своего долга: не приготовит нового поколения для жизни», — писал основоположник отечественной научной педагогики Константин Ушинский, 200-летие со дня рождения которого мы отметили в Год педагога и наставника.

Поймите, если мы хотим, чтобы педагог научил ребенка пользоваться технологиями во благо, нужно сначала научить этому самого учителя. Очень важно дать системе педагогического образования самые современные и научно обоснованные методики. Поэтому сегодня в РАО создают новую дидактику в условиях цифровой трансформации образования.

Мы должны четко понимать, что возможности различных электронных систем возрастают с каждым днем, но идею для их работы все еще придумывает человек. Важно не заигрываться, упрощая все действия в жизни ребенка до пары кликов, а учить его творить, мыслить, созидать. Для этого нужны базовые знания и умения. Люди, способные сопереживать, владеющие навыками социального взаимодействия, получения нового эмоционального опыта, лучше подготовлены к будущему.

- Есть ли сегодня исследования влияния цифровой среды на детей?

- Пять процентов родителей дают гаджеты годовалому ребенку, а 99 процентов — шестилетнему. То есть к школе ребенок уже погружен в цифровой мир. По данным ученых РАО, в среднем экранное время ребенка в возрасте двух — четырех лет — около 2,5 часа в день, а детей пяти — восьми лет — более трех часов в день. И это при том, что детей до двух лет специалисты вообще не рекомендуют подпускать к цифровым устройствам из-за возможного негативного влияния на их развитие.

Наши ученые провели масштабное исследование, посвященное роли цифровых устройств в жизни российских детей. В нем приняли участие почти 14 тысяч школьников в возрасте от 10 до 18 лет. В качестве окна в цифровой мир 77,9 процента детей используют смартфоны. Если в 10 лет 57,9 процента детей проводят более половины своего свободного времени за экраном, то в 16 лет — почти 75 процентов.

Исследование также показало прямую связь времени использования различных гаджетов между родителями и детьми: чем больше мамы и папы сидят за экраном, тем больше проводят время с гаджетами их дети. У ребят, которые проводят больше времени за экраном, отмечается большая тревожность и чаще наблюдаются эмоциональные проблемы, проблемы в общении и меньшая удовлетворенность отношениями в семье.

В РАО создан центр междисциплинарных исследований, который изучает фундаментальные механизмы функционирования мозга и нейрофизиологические основы обучения детей, а также понимание природы индивидуальных различий, так как все мы отличаемся друг от друга не только внешне, но и по особенностям поведения, обучения, мышления, мотивации и так далее. Центр объединяет усилия ученых в области когнитивных наук и психологии, количественной и молекулярной генетики, нейрофизиологии и биоинформатики. Это уникальный научный комплекс. Уверена, что в ближайшие годы он принесет нам важные открытия в области изучения особенностей развития ребенка, растущего в «цифровом» мире.

- Есть ли данные, как цифровизация сказывается на читательских привычках детей?

- Самый большой провал здесь, как и во многих сферах, произошел в 1990-е и продолжался в начале 2000-х. Согласно исследованию, которое ведут ученые РАО еще с середины 70-х годов прошлого века, снижение значимости чтения в структуре досуга учащихся стало очень заметно в этот период: в 1991 году при ответе на вопрос о любимой форме досуга «чтение художественной литературы» выбирали 45,4 процента московских школьников, в 1999-м — 26,6 процента, в 2009-м — 17,1 процента.

Понятно, что за это время изменилось не только значение чтения художественной литературы, но и вся структура досуга и потребления информации подростка. Сегодня большинство текстов, которые читают молодые люди, находятся в мессенджерах и социальных сетях. Это факт, с которым уже очень сложно спорить.

Но исследование РАО показало, что дети, которые любят читать книги, тратят меньше времени на компьютерные игры и меньше сидят за экраном, то есть чтение выступает как защитный фактор.

В РАО уже более 10 лет работает научный совет по проблемам чтения. Как говорят наши исследователи, современные подростки, выросшие в мире компьютеров, мобильных телефонов и планшетов, уже с детства оказываются в условиях информационной перегрузки, когда количество поступающей к ним информации превосходит возможности ее усвоения. Одним из негативных последствий нередко становится формирование у школьников поверхностного стиля работы с текстом — они не углубляются в смысл, а скорее «скользят» по строчкам. Главная сложность, что это изменило сам механизм чтения: юный читатель «технологию» просмотра переносит на чтение всех необходимых ему для учебы текстов: учебных, научно-популярных, научных и художественных, в первую очередь большого формата. Результат — поверхностный уровень восприятия, обилие фактических ошибок при анализе и интерпретации текста.

- Как исправить ситуацию?