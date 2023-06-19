Более 16 тыс. московских школьников сдадут ЕГЭ по информатике 19 и 20 июня
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по информатике 19 и 20 мая напишут более 16 тыс. выпускников московских школ. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.
«19 и 20 июня в Москве проходит единый государственный экзамен (ЕГЭ) по информатике. В этом году на него зарегистрировались более 17 тыс. человек, из них свыше 16 тыс. - это выпускники текущего года», - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что свои результаты участники экзамена от 19 июня смогут узнать в своей образовательной организации или на портале mos.ru не позднее 30 июня, участники экзамена от 20 июня - не позднее 3 июля.
Резервные дни основного периода ЕГЭ-2023 предусмотрены в период с 22 июня по 1 июля.