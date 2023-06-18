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Раскрыто состояние находящейся в реанимации актрисы Федосеевой-Шукшиной

Состояние народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной, госпитализированной после инфаркта головного мозга, стабильно тяжелое. Об этом «МК» рассказал источник, близкий к семье актрисы.

Раскрыто состояние находящейся в реанимации актрисы Федосеевой-Шукшиной
© РИА Новости

Врачи проявляют осторожность и воздерживаются от каких-либо прогнозов. Артистка находится в реанимации. Она в сознании, ее навещают дочери. На прошлой неделе была Мария Шукшина, но все хлопоты сейчас на Ольге.

13 июня она отметила улучшение в состоянии матери.

«Я маму вижу каждый день и действительно наблюдаю эту картину — как бы улучшение. Все делают для того, чтобы стабилизировать ее состояние», — сказала Ольга Шукшина.

5 июня стало известно, что Лидию Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали. Актриса проходит обследование в одном из медицинских учреждений Москвы. Сообщалось, что у звезды советского кино инсульт и острое нарушение мозгового кровообращения. Позже дочь артистки объяснила госпитализацию матери плановым обследованием.

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