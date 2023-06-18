Москвичей возмутило обращение попрошайки к пассажирам метро
В московском метро женщина просила финансовой помощи и не принимала мелкие деньги. Такое обращение возмутило пользователей Telegram-канале «Что там в Москве?».
«Люди добрые, помогите собрать на лекарства 10 тысяч рублей. Да хранит вас Господь! Мелкие деньги не принимаются. Перевод возможен по номеру карты», — сообщалось в тексте таблички, которую держала в руках пассажирка метро.
Она встала между рядами сидений в вагоне поезда для сбора средств.
«По-моему, это наглость», «Работать не пробовала?», «Это сверхнаглости», «Совсем уже оборзели», «Надеюсь она собирает на таблетки от наглости», «Наглость так и прет», — написали пользователи мессенджера и получили рекомендацию от одного из юзеров, что в таких случаях надо вызывать полицию.
«Помогите мне пятитысячными купюрами или переводом, пожалуйста», «И за терминалом в карман полезла», «Мне на Бентли не хватает, помогите переводом, пожалуйста», — поупражнялись в юморе подписчики канала.
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