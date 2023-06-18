Москвичей возмутило обращение попрошайки к пассажирам метро

«По-моему, это наглость», «Работать не пробовала?», «Это сверхнаглости», «Совсем уже оборзели», «Надеюсь она собирает на таблетки от наглости», «Наглость так и прет», — написали пользователи мессенджера и получили рекомендацию от одного из юзеров, что в таких случаях надо вызывать полицию.



«Помогите мне пятитысячными купюрами или переводом, пожалуйста», «И за терминалом в карман полезла», «Мне на Бентли не хватает, помогите переводом, пожалуйста», — поупражнялись в юморе подписчики канала.