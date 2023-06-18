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Путин поздравил медиков с праздником

Президент России Владимир Путин высказал слова благодарности медикам в день их профессионального праздника. Особую признательность он адресовал специалистам, которые помогают раненым в зоне СВО.

Путин поздравил медиков с праздником
© РИА Новости

«От всей души поздравляю с праздником всех, кто трудится в федеральных и региональных медицинских учреждениях, в районных и городских больницах, поликлиниках, в сельских фельдшерско-акушерских пунктах, кто без промедления выезжает и вылетает к больным, работая в санитарной авиации, в бригадах скорой помощи и МЧС», – сказал глава государства.

Путин напомнил и о работе врачей в период коронавирусной пандемии. Он отметил, что труд медиков требует большой самоотверженности, стойкости и милосердия. От специалистов этой отрасли требуется не только профессионализм, но «сердечное, внимательное отношение к пациентам», отметил глава государства. День медработника в России отмечается ежегодно в третье воскресенье июня.

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