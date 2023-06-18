Путин поздравил медиков с праздником

«От всей души поздравляю с праздником всех, кто трудится в федеральных и региональных медицинских учреждениях, в районных и городских больницах, поликлиниках, в сельских фельдшерско-акушерских пунктах, кто без промедления выезжает и вылетает к больным, работая в санитарной авиации, в бригадах скорой помощи и МЧС», – сказал глава государства.