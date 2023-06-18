Британская журналистка удивилась жизни в России под санкциями

Российская экономика не понесла значительных потерь после введения Западом санкций из-за военного конфликта на Украине, обрушить ее оказалось слишком трудно. К такому выводу пришла корреспондент Диана Мэгней в эфире Sky News, передает РИА Новости.

«Здесь до сих пор остается западный бизнес, чего я никак не ожидала, когда начался конфликт», — сказала Мэгней.

По ее словам, России удалось нивелировать потери после ухода западных компаний, страна справляется с ограничительными мерами. Например, Inditex, компания, владеющая брендом Zara, открыла магазины с российскими названиями, в которых теперь, вероятно, продаются «произведенные в России товары». В целом можно сказать, что российская экономика пережила тяжелый удар со стороны Запада.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что страны, которые пытаются искусственно ограничить других, сами же страдают от этого. Попытки остановить или помешать развитию России не возымели эффекта. Такое заявление он сделал на ПМЭФ-2023.

«Все попытки искусственно ограничить приводят к тому, что от этого в большей степени начинают страдать те, кто вводит эти ограничения», — считает он.