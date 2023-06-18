Психолог объяснила, как преодолеть любые жизненные испытания

Преодоление жизненных испытаний — процесс сложный и требующий от нас максимума усилий, каких-то средств, в том числе и финансового плана, а также невероятного терпения. При этом их стоит рассматривать как возможность для личного роста и развития, так как благодаря им мы приобретаем опыт, становимся морально более сильными и даже смелыми. Пройдя испытания, мы однозначно становимся увереннее в себе и, соответственно, повышаем самооценку, начинаем относиться к себе с большим уважением. Подробнее о том, как пережить любые трудности, «Вечерней Москве» рассказала эксперт по коммуникациям, психолог Таня Василькова.

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Безусловно, чтобы начать более позитивно смотреть на жизненные испытания, необходимо научиться принимать не только их, но и в первую очередь самого себя. Для этого следует:

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Принять ситуацию и перестать с ней бороться

Отказ от борьбы с ситуацией поможет вам сосредоточиться на том, что вы действительно можете контролировать. Для этого разбейте задачу на мелкие и более управляемые части, чтобы она казалась менее устрашающей.

Попытаться найти в ней что-то хорошее

А еще важно уметь находить в любой ситуации что-то позитивное и рассматривать происходящее с той точки зрения, что жизненные испытания помогают нам стать лучше, сильнее, увереннее в себе и с большим пониманием и состраданием относиться к другим людям, то есть развивает в нас эмпатию.

Не бояться чувствовать грусть, страх или тревогу

Как уже было сказано выше, вы имеете право на проявление эмоций, что будет способствовать принятию себя. Если вы научитесь принимать себя, это станет для вас отправной точкой в том, чтобы начать справляться с трудностями. Старайтесь на зацикливаться на проблеме — ищите способы ее решения.

Не стесняться просить о помощи

Помните, что в любой сложной ситуации можно и нужно обращаться к другим людям за помощью. Это могут быть близкие, друзья или профессиональные специалисты — психологи и психотерапевты, которые помогут преодолеть этот путь быстрее и легче.

Заботиться о себе

Уделяйте внимание своему здоровью и благополучию. Занимайтесь спортом, правильно питайтесь, отдыхайте. Стресс может подтачивать не только моральные, но и физические силы организма, а они вам нужны, чтобы справиться с ситуацией. Так что относитесь к себе бережно и думайте о будущем. Ищите дополнительные способы расслабиться и снять напряжение. Их невероятное количество: из самых популярных это медитация, йога или какие-то иные способы релаксации.