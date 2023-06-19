Жителей Севастополя предупредили о стрельбе во время тренировки флота

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей города о тренировке флота с практической стрельбой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам Развожаева, учения по противоподводно-диверсионному обеспечению (ППДО) пройдут на Северном молу, на Южном и в Камышовой бухте.
"Ориентировочно до 13:00 флот будет проводить очередную тренировку расчетов ППДО с практической стрельбой", - отметил губернатор Севастополя.
Он добавил, что обстановка в городе остается спокойной.
Ранее Развоев сообщал, что в нескольких районах Севастополя нет электроснабжения.
По его словам, произошло отключение автоматики на подстанции "Севастополь". На станции находился заместитель главы региона Евгений Горлов.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.