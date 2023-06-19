Жителей Севастополя предупредили о стрельбе во время тренировки флота

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей города о тренировке флота с практической стрельбой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Развожаева, учения по противоподводно-диверсионному обеспечению (ППДО) пройдут на Северном молу, на Южном и в Камышовой бухте.

"Ориентировочно до 13:00 флот будет проводить очередную тренировку расчетов ППДО с практической стрельбой", - отметил губернатор Севастополя.

Он добавил, что обстановка в городе остается спокойной.

Ранее Развоев сообщал, что в нескольких районах Севастополя нет электроснабжения.

По его словам, произошло отключение автоматики на подстанции "Севастополь". На станции находился заместитель главы региона Евгений Горлов.