В Дагестане выпал град размером с куриное яйцо

В Буйнакском районе Дагестана выпал сильный град. Об этом пишет РЕН ТВ.

На кадрах, опубликованных в соцсетях местными жителями, представлены крупные градины, по размерам сопоставимые с небольшими куриными яйцами.

По данным телеканала, град нанес региону существенный ущерб. В частности, пострадали деревья, автотранспорт, животные.

Крупные куски льда повредили также крыши домов, сообщает «Московский комсомолец. Дагестан».