В Дагестане выпал град размером с куриное яйцо
На кадрах, опубликованных в соцсетях местными жителями, представлены крупные градины, по размерам сопоставимые с небольшими куриными яйцами.
По данным телеканала, град нанес региону существенный ущерб. В частности, пострадали деревья, автотранспорт, животные.
Крупные куски льда повредили также крыши домов, сообщает «Московский комсомолец. Дагестан».
В республиканском ГУ МЧС отметили, что для оказания помощи пострадавшим жителям в Буйнакск направлены спасатели.
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