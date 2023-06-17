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В Дагестане выпал град размером с куриное яйцо

В Буйнакском районе Дагестана выпал сильный град. Об этом пишет РЕН ТВ.

На кадрах, опубликованных в соцсетях местными жителями, представлены крупные градины, по размерам сопоставимые с небольшими куриными яйцами.

По данным телеканала, град нанес региону существенный ущерб. В частности, пострадали деревья, автотранспорт, животные.

Крупные куски льда повредили также крыши домов, сообщает «Московский комсомолец. Дагестан».

В республиканском ГУ МЧС отметили, что для оказания помощи пострадавшим жителям в Буйнакск направлены спасатели.

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