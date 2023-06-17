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Собчак заявила о переезде Бондарчука в Петербург

Экс-телеведущая Ксения Собчак заявила, что режиссер Федор Бондарчук переехал в Петербург из-за новой работы.

Собчак отметила, что Бондарчук накануне провел её «личную экскурсию» по киностудии Ленфильм, где намерен заняться неким крупным проектом.

«Огромный проект, Федор переехал в СПб и будет теперь работать там!», - написала бывшая телеведущая.

Она также опубликовала фрагмент видео из павильона киностудии, где на фоне декораций стоят автомобили 20 - 30 годов прошлого века.

Последний проект Федора Бондарчука назывался «Актрисы». Сценарий написала его супруга, актриса Паулина Андреева.

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