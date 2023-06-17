В Египте захотели увековечить память погибшего от нападения акулы россиянина

В Египте намерены увековечить память россиянина Владимира Попова, погибшего после нападения акулы. Об этом заявил заместитель директора института морских наук и заповедников Красного моря Ахмед Вахбалла, сообщает РИА Новости.

«Институт пытается связаться с семьей российского туриста с целью увековечить его память», - сказал Вахбалла.

По его словам, фотографию, некролог и историю Попова планируется разместить на мраморной доске в музее, рядом с забальзамированной акулой. Текст будет выполнен на арабском и русском языках.

Трагедия случилась 8 июня, на общественном пляже Хургады, где нет защитных сетей в море. Тигровая акула напала на 24-летнего Владимира Попова и утащила его под воду.

Акулу поймали и забальзамировали, чтобы выставить в музее как экспонат.

Власти провинции Красное море выразили соболезнования отцу погибшего, и указали, что такие ЧП на Красном море происходят редко.