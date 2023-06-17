Богомолов рассказал о своей главной задаче

Режиссер Константин Богомолов прокомментировал реакцию на свою статью «Диетическое горе», где он раскритиковал элитарных «особых русских», пытающихся усидеть на двух стульях после начала СВО. Об этом сообщает РИА Новости.

Богомолов заявил, что реакция на заметку отражает интерес к его деятельности. Публикация выполнила его главную задачу - «попадать в людей».

«Чем яростнее, агрессивнее, восторженнее реакция - значит, больше текст попадает в людей», - сказал режиссер.

Богомолов считает, что люди, разглядевшие в тексте его самого и его супругу Ксению Собчак, мыслят поверхностно. Они не заметили важных идей.

Режиссер пообещал и в дальнейшем заниматься публицистикой, обращая внимание на всё, что требует реакции общества.