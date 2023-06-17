Серебряные медали будут давать дополнительные баллы к ЕГЭ

"Серебряная медаль - это возможность и хорошая мотивация для ребят, которые стараются учиться и, на мой взгляд, это будет дополнительным стимулом. И сегодня мы прорабатываем возможности дополнительные и баллы к ЕГЭ за серебряные медали. К сентябрю мы эту работу завершим", - сказал он.