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Серебряные медали будут давать дополнительные баллы к ЕГЭ

Серебряные медали будут давать выпускникам дополнительные баллы к Единому государственному экзамену (ЕГЭ), Минпросвещения России прорабатывает такую возможность. Об этом в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил глава министерства Сергей Кравцов.

"Серебряная медаль - это возможность и хорошая мотивация для ребят, которые стараются учиться и, на мой взгляд, это будет дополнительным стимулом. И сегодня мы прорабатываем возможности дополнительные и баллы к ЕГЭ за серебряные медали. К сентябрю мы эту работу завершим", - сказал он.

По словам министра, ее будут выдавать за 1-2 четверки в аттестате. Ранее Кравцов анонсировал возвращение серебряных медалей в школы с 2023/2024 учебного года.

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На федеральном уровне в России с 2014 года серебряная медаль не вручается, однако регионам дано право самостоятельно устанавливать виды поощрений обучающихся, в том числе и серебряные медали регионального уровня, и награждать ими выпускников.

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