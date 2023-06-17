Кравцов рассказал, будут ли изменения в ЕГЭ в 2024 году

Значительных изменений в содержании ЕГЭ в 2024 году не планируется, рассказал министр просвещения Сергей Кравцов на полях ПМЭФ. Об этом пишет РБК.

Кравцов отметил, что выпускникам следующего года не следует беспокоиться, так как «серьезных изменений в содержании, технологии ЕГЭ не будет».

Министр пояснил, что ведомству важно обеспечить стабильность, добиться того, что учащиеся российских школ заранее понимали правила сдачи единого экзамена.