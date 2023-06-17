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Кравцов рассказал, будут ли изменения в ЕГЭ в 2024 году

Значительных изменений в содержании ЕГЭ в 2024 году не планируется, рассказал министр просвещения Сергей Кравцов на полях ПМЭФ. Об этом пишет РБК.

Кравцов отметил, что выпускникам следующего года не следует беспокоиться, так как «серьезных изменений в содержании, технологии ЕГЭ не будет».

Министр пояснил, что ведомству важно обеспечить стабильность, добиться того, что учащиеся российских школ заранее понимали правила сдачи единого экзамена.

Путин обозначил свою позицию по вопросу отмены ЕГЭ

Ранее сообщалось, что вопросы о спецоперации на Украине будут включены в задания ЕГЭ по истории только после того, как в российских школах появятся скорректированные с учетом текущей ситуации учебные пособия.

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