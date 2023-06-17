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Богомолов призвал позволить вернуться уехавшим из РФ деятелям культуры

Покинувшим Россию деятелям культуры следует разрешить вернуться, отметил режиссер Константин Богомолов на полях ПМЭФ. Об этом пишет РИА «Новости».

По мнению Богомолова, непримиримость присуща слабым людям. Он пояснил, что россияне должны быть сильными, должны быть выше выше обид.

Режиссер подчеркнул, что среди покинувших Россию культурных деятелей есть те, кто осознал свои ошибки, понял, что желает вернуться домой.

Соответственно, заметил Богомолов, следует предоставить им возможность вернуться в Россию и работать на благо страны и зрителей.

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Ранее режиссер призвал не мазать одной краской абсолютно всех, кто покинул Россию. Он отметил, что у всех релокантов разное отношение к стране и сложившейся ситуации.

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