Мурашко: в России нет проблем с запчастями для отечественных вертолётов санавиации

В России нет проблем с запчастями для отечественных вертолётов санитарной авиации, заявил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«По отечественным вертолётам нет проблем с запчастями, во всяком случае каких-то задержек с этой работой нет», — цитирует ТАСС Мурашко.

По его словам, значимые проблемы с эксплуатацией машин отсутствуют.