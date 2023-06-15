Российского школьника задержали за участие в террористической организации

Правоохранители в Уфе задержали и отправили под стражу 17-летнего школьника по обвинению в участии в террористической и запрещенной на территории России организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России .

В отношении подростка возбудили уголовное дело по статьям об участии в деятельности террористической организации и содействии ей. По версии следствия, с октября 2021 года по март 2022 года несовершеннолетний переписывался с участниками запрещенного движения, поддерживал их идеи и идеологию, а также получил документ, который подтвердил его вступление в организацию. После этого, по данным ведомства, подросток перевел деньги руководителю объединения и пропагандировал его деятельность — переписывался в мессенджере с другими пользователями.