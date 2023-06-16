В Гидрометцентре заявили о приходе в регионы России майской погоды

«По-настоящему холодные воздушные массы с Полярного региона прямиком следуют на юг Западной Сибири. Ночные температуры в воскресенье 18 июня в Свердловской области будут около +5 градусов. Для конца второй декады июня это очень низкие температуры. Днем совсем не жарко. Начиная с воскресенья и, как минимум, до середины недели температурный фон в диапазоне „максимальных значений“ в послеполуденные часы составляет от +12 до +16 градусов. Это отклонение от нормы. Оно означает, что температура будет на 5-6 градусов ниже нормы. Очень холодно на юге Тюменской, в Омской, Томской, Новосибирской области. Там уже с начала следующей недели, с 19 июня, температура примерно на шесть градусов ниже нормы. Это много очень. Это не июньская, а майская погода, причем, еще первой декады. Погода, как минимум, на месяц будет отставать от своего развития», — объяснил Роман Вильфанд.