Хедлайнером праздника "Алые паруса" станет группа "Чайф"

Группа "Чайф" будет хедлайнером праздника выпускников школ "Алые паруса", который состоится в Санкт-Петербурге 24 июня. Также на Дворцовой площади выступят Тося Чайкина и Gayazovs Brothers, сообщила в пятницу пресс-служба Пятого канала, который выступает одним из организаторов мероприятия.

"В концертной программе праздника "Алые паруса - 2023" свои самые популярные хиты исполнят звезды российской эстрады. Хедлайнером станет группа "Чайф", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также в числе участников праздника - Lyriq, Тося Чайкина, Gayazovs Brothers, группа The Hatters, Юлиана Караулова, Burito и другие. Выступление группы "Чайф" будет финальным перед появлением брига с алыми парусами в акватории Невы.

Праздник выпускников "Алые паруса" впервые был организован для ленинградских школьников в 1968 году. Первые сценарии праздника разрабатывались при участии главного режиссера Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова. "Алые паруса" проводились до 1979 года, а затем после длительного перерыва эта традиция была возрождена в 2005 году.