Врач рассказал об опасности отравления шаурмой

Врач-терапевт и руководитель первого филиала городской московской поликлиники № 195 Павел Раменский рассказал об опасности отравления сальмонеллой. Об этом сообщает Life.

На фоне массового отравления шаурмой в Братске, Раменский напомнил о том, что отравление бактерией сальмонеллой может привести к серьёзным заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Бактерия встречается в продуктах животного происхождения – в мясе, молоке и яйцах. При этом сальмонелла легко попадает в продукты через контакт с грязными поверхностями. Поэтому очень важно соблюдать базовые правила гигиены – мыть руки и кухонные принадлежности, следить за температурой хранения еды, употреблять только свежие продукты.

Симптомы отравления сальмонеллой – тошнота, рвота, диарея, жар и боль в животе. Облегчить симптомы можно, если пить много жидкости и питаться лёгкой пищей, но если состояние пострадавшего ухудшается, нужно обязательно обратиться к врачу. По словам Раменского, последствия отравления сальмонеллой включают в себя диарею и тошноту, но в тяжёлых случаях сальмонелла может стать причиной серьёзных осложнений – сепсиса и инфекционного шока.