Столичную бизнес-леди выгнали с ПМЭФ за попытку найти на мероприятии мужа
Московскую предпринимательницу Татьяну Зикункову выгнали с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) за попытку найти мужа среди участников мероприятия. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщила «Газета.Ru».
Отмечается, что незамужняя женщина решила совместить деловую повестку с налаживанием личной жизни. Для этого она подготовила визитки с текстом «ищу мужа» и своим номером телефона, которые положила на стойке рядом с журналами. Однако в ответ она получила реакцию, которой ожидала меньше всего.
— Вместо этого я получила на почту официальное письмо от Росконгресса, от организаторов ПМЭФ, о том, что мое присутствие на форуме заблокировано. Я подумала, что это какая-то ошибка, но мне сказали, что ошибки нет. Действительно, меня заблокировали за то, что я раскладываю несогласованные визитки, — рассказала Зикункова.
Она отметила, что ее заблокировали за нарушение правил форума. Бизнес-леди обязательно их прочитает, а остальным советует внимательно изучать регламенты мероприятий, пишет издание.
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