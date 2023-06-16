Столичную бизнес-леди выгнали с ПМЭФ за попытку найти на мероприятии мужа

— Вместо этого я получила на почту официальное письмо от Росконгресса, от организаторов ПМЭФ, о том, что мое присутствие на форуме заблокировано. Я подумала, что это какая-то ошибка, но мне сказали, что ошибки нет. Действительно, меня заблокировали за то, что я раскладываю несогласованные визитки, — рассказала Зикункова.