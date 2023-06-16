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Синоптик рассказал, когда в регионах закончатся заморозки

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о том, когда в российских регионах окончатся заморозки. Об этом сообщает News.ru.

Синоптик рассказал, когда в регионах закончатся заморозки
© РИА Новости

По словам Вильфанда, похолодание в некоторых регионах продлится до 19 июня. При этом в Западной Сибири и Красноярском крае будет наблюдаться аномальная температура – до +5°. Кроме того, нетипичная метеорологическая обстановка наблюдается в Новосибирске и Томске.

Как уточнил Вильфанд, заморозки ожидаются в Коми, Архангельской области, Забайкальском и Хабаровском крае (до -3°), в Бурятии (до -2°), а также в Тюменской и Омской областях (до -5°).

«До конца второй декады, с 17 по 19 июня, похолодание не отступит», – заявил синоптик.

Ранее температура в Москве побила годовой рекорд.

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