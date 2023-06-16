Умерла актриса Ханна Замбжуская

16 июня ушла из жизни Ханна Замбжуская, польская актриса кино, театра и ТВ, известная по десяткам проектов, режиссер.

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В ее фильмографии - "Часы надежды", главная роль в "Варшавской Сирене", телефонистка Ирка из военной драмы "Вольный город", "Приговор", "Новый Дон Кихот", "Ночь страха", другие. Как постановщица дебютировала в конце 50-х.

О кончине артистки в возрасте 85 лет сообщил сегодня SuperExpress. Как уточняют в соцсетях коллеги и друзья Ханны, у пожилой женщины была болезнь почек.

Ханна Замбжуская родилась в Болгарии, в Софии. В 1957-м окончила Государственное высшее театральное училище в Варшаве. Работала в театрах "Атенеум", "Народовы", Польском театре в Варшаве и Новом театре в Лодзи, далее - вновь в столичных театре "Квадрат" и Театре на Воли.