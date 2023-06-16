Состояние плотины Каховской ГЭС можно будет оценить через неделю

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин заявил, что состояние плотины Каховской гидроэлектростанции можно будет оценить по уровню воды в Каховском водохранилище через неделю. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24".

"Вода постепенно сходит. Я думаю, в течение дней семи будет понятно, освободится тот уровень водохранилища, стабилизируется на самой нижней отметке, которая позволит уже увидеть, что произошло с телом самой плотины и насколько разрушительны последствия этого террористического акта", - сказал Файзуллин.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил на полях ПМЭФ, что из-за обрушения Каховской ГЭС в новых регионах России снизится сбор овощей. По данным Минсельхоза, в текущем году сбор зерновых в новых регионах составит 3 млн т, а масличных – порядка 1,5 млн т, однако сбор овощей может снизиться их-за обрушения плотины ГЭС. В ночь на 6 июня в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, начало затапливать водой. Россия и Украина обвиняют друг друга в разрушении плотины. Существует также версия о том, что авария произошла из-за "старых повреждений". Компания "Укргидроэнерго" заявила, что станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит.