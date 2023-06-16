Эксперт оценила призыв провести серьезные преобразования в сфере магистратуры
Директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Татьяна Клячко в разговоре с Рамблером прокомментировала слова министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова о магистратуре в российских университетах.
Ранее на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) Фальков заявил, что в России магистратура не выполняет своего предназначения и призвал провести серьезные преобразования в этой сфере.
У меня перед глазами такая картина: в сильных вузах - сильная магистратура. Если говорить о национальных исследовательских университетах и федеральных университетах, о вузах, которые имеют право устанавливать собственные стандарты, то мы смотрели, насколько востребованы их магистратуры. Оказалось, что очень востребованы, что примерно 30-40% поступающих на первый курс (иногда даже больше) - это выпускники других вузов, которые выбирают сильные учебные заведения, чтобы получить хорошее образование в магистратуре. Поэтому если говорить о том, что магистратура не выполняет своих функций, то нужно отметить, что если вуз слабый и у него почему-то есть магистерская программа, то, наверное, да, там она не выполняет своих функций. Если же вуз сильный, если в нем есть хорошие магистерские программы (а в сильных вузах они хорошие), то, соответственно, там они выполняют свои функции.Татьяна КлячкоДиректор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС
Согласно исследованиям, зачастую переход от базового бакалаврского образования в магистратуру происходит в тех случаях, когда слушатель хочет получить знания в новой для себя сфере, отметила Клячко.
"Например, если человек получил инженерное образование, но при этом хочет еще получить экономическое или управленческое... В результате мы получаем инженера, который будет востребован, потому что, помимо своих технических и инженерных знаний, он еще обладает и глубокими экономическими или управленческими знаниями", — заявила она.
Клячко также рассказала о методах, благодаря которым возможно улучшить программы магистратуры в тех вузах, где это необходимо.
"Думаю, что нужно добиваться интеграции магистерских программ этих вузов с программами сильных вузов. Скажем, профессора из сильных вузов могут прочитать лекции, провести мастер-классы. Но, прежде всего, они должны заниматься не со студентами или магистрантами, а с преподавателями. О вопросах академической мобильности мы говорим многие годы. Необходимо, чтобы из вузов первого уровня в вузы второго уровня приезжали ведущие профессора и делились с преподавателями современными знаниями, которыми они владеют", — отметила собеседница.
Эксперт вместе с тем прокомментировала слова Фалькова о том, что сроки магистратуры являются чрезмерными.
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"Вопрос состоит в том, кого мы готовим и для чего. Если человек окончил специалитет - то есть проучился 5 лет - и хочет добрать какие-то знания, получить углубленную специализацию, тогда одного года [в магистратуре] мало. Если же он хочет нарастить свои знания в той же или близкой области, тогда, наверное, одного года хватит.
Но если человек отучился 4 года и дальше идет по тому же профилю, то возникает вопрос: почему он сразу не пошел на специалитет? Если он идет на 2 года, то встает вопрос о том, насколько магистерская программа отвечает задачам, которые перед собой поставил человек... В принципе если человек получил бакалаврскую подготовку, то он фактически выходит квалифицированным исполнителем, если он идет в магистратуру на 2 года, то он вырастает до очень серьезного специалиста... Существуют модели бакалавриата и магистратуры с различными сроками обучения. Все зависит от конкретной области знаний и того, на что претендует человек, который идет в магистратуру", — заключила Клячко.