У меня перед глазами такая картина: в сильных вузах - сильная магистратура. Если говорить о национальных исследовательских университетах и федеральных университетах, о вузах, которые имеют право устанавливать собственные стандарты, то мы смотрели, насколько востребованы их магистратуры. Оказалось, что очень востребованы, что примерно 30-40% поступающих на первый курс (иногда даже больше) - это выпускники других вузов, которые выбирают сильные учебные заведения, чтобы получить хорошее образование в магистратуре. Поэтому если говорить о том, что магистратура не выполняет своих функций, то нужно отметить, что если вуз слабый и у него почему-то есть магистерская программа, то, наверное, да, там она не выполняет своих функций. Если же вуз сильный, если в нем есть хорошие магистерские программы (а в сильных вузах они хорошие), то, соответственно, там они выполняют свои функции.

Татьяна Клячко Директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС