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Эксперт оценила призыв провести серьезные преобразования в сфере магистратуры

Директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Татьяна Клячко в разговоре с Рамблером прокомментировала слова министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова о магистратуре в российских университетах.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) Фальков заявил, что в России магистратура не выполняет своего предназначения и призвал провести серьезные преобразования в этой сфере.

У меня перед глазами такая картина: в сильных вузах - сильная магистратура. Если говорить о национальных исследовательских университетах и федеральных университетах, о вузах, которые имеют право устанавливать собственные стандарты, то мы смотрели, насколько востребованы их магистратуры. Оказалось, что очень востребованы, что примерно 30-40% поступающих на первый курс (иногда даже больше) - это выпускники других вузов, которые выбирают сильные учебные заведения, чтобы получить хорошее образование в магистратуре. Поэтому если говорить о том, что магистратура не выполняет своих функций, то нужно отметить, что если вуз слабый и у него почему-то есть магистерская программа, то, наверное, да, там она не выполняет своих функций. Если же вуз сильный, если в нем есть хорошие магистерские программы (а в сильных вузах они хорошие), то, соответственно, там они выполняют свои функции.

Татьяна Клячко
Татьяна КлячкоДиректор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС

Согласно исследованиям, зачастую переход от базового бакалаврского образования в магистратуру происходит в тех случаях, когда слушатель хочет получить знания в новой для себя сфере, отметила Клячко.

"Например, если человек получил инженерное образование, но при этом хочет еще получить экономическое или управленческое... В результате мы получаем инженера, который будет востребован, потому что, помимо своих технических и инженерных знаний, он еще обладает и глубокими экономическими или управленческими знаниями", — заявила она.

Клячко также рассказала о методах, благодаря которым возможно улучшить программы магистратуры в тех вузах, где это необходимо.

"Думаю, что нужно добиваться интеграции магистерских программ этих вузов с программами сильных вузов. Скажем, профессора из сильных вузов могут прочитать лекции, провести мастер-классы. Но, прежде всего, они должны заниматься не со студентами или магистрантами, а с преподавателями. О вопросах академической мобильности мы говорим многие годы. Необходимо, чтобы из вузов первого уровня в вузы второго уровня приезжали ведущие профессора и делились с преподавателями современными знаниями, которыми они владеют", — отметила собеседница.

Эксперт вместе с тем прокомментировала слова Фалькова о том, что сроки магистратуры являются чрезмерными.

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"Вопрос состоит в том, кого мы готовим и для чего. Если человек окончил специалитет - то есть проучился 5 лет - и хочет добрать какие-то знания, получить углубленную специализацию, тогда одного года [в магистратуре] мало. Если же он хочет нарастить свои знания в той же или близкой области, тогда, наверное, одного года хватит.

Но если человек отучился 4 года и дальше идет по тому же профилю, то возникает вопрос: почему он сразу не пошел на специалитет? Если он идет на 2 года, то встает вопрос о том, насколько магистерская программа отвечает задачам, которые перед собой поставил человек... В принципе если человек получил бакалаврскую подготовку, то он фактически выходит квалифицированным исполнителем, если он идет в магистратуру на 2 года, то он вырастает до очень серьезного специалиста... Существуют модели бакалавриата и магистратуры с различными сроками обучения. Все зависит от конкретной области знаний и того, на что претендует человек, который идет в магистратуру", — заключила Клячко.

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