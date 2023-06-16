В Москве отменили спектакль с задержанной звездой "Беспринципных" Бабушкиной

Намеченный на 16 июня показ спектакля "Неидеальный Че" в Театре имени Ермоловой с Кристиной Бабушкиной в главной роли отменен. Об этом сообщается на сайте театра, зрителям вернут деньги за билеты.

Напомним, сегодня ночью с пакетами порошка белого цвета в центре Москвы была задержана актриса Кристина Бабушкина. Ее адвокаты заявлений по этому поводу пока не делали, сама она ничего в соцсетях по своему задержанию не писала. В полиции также не уточняют на каком основании задержана актриса и что ей вменяют.