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В Москве отменили спектакль с задержанной звездой "Беспринципных" Кристиной Бабушкиной

Намеченный на 16 июня показ спектакля "Неидеальный Че" в Театре имени Ермоловой с Кристиной Бабушкиной в главной роли отменен. Об этом сообщается на сайте театра, зрителям вернут деньги за билеты.

В Москве отменили спектакль с задержанной звездой "Беспринципных" Бабушкиной
© Российская Газета

Напомним, сегодня ночью с пакетами порошка белого цвета в центре Москвы была задержана актриса Кристина Бабушкина. Ее адвокаты заявлений по этому поводу пока не делали, сама она ничего в соцсетях по своему задержанию не писала. В полиции также не уточняют на каком основании задержана актриса и что ей вменяют.

Отметим, что Бабушкина получила Всероссийскую известность благодаря сериалу "Беспринципные", снятый по рассказам главного повествователя быта на Патриарших Александра Цыпкина.

По иронии судьбы отмененный спектакль "Неидеальный Че" также поставлен по произведениям этого писателя.

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