Илью Новикова* лишили статуса адвоката в России

Адвокатская палата Москвы лишила статуса адвоката Н. Об этом сообщается на сайте палаты. Как передает ТАСС, такое решение вынесено в отношении Ильи Новикова (признан в РФ иностранным агентом).
Как уточняется в сообщении, совет палаты прекратил статус адвоката «за недостойное поведение и совершение действий, направленных к подрыву доверия, выразившихся в намеренном и систематическом игнорировании профессионально-этических правил публичного поведения».
В решении совета адвокат обозначен как Н., без уточнения.
С 2021 года Новиков живет и работает в Киеве. В 2022 году после начала специальной военной операции ВС РФ на Украине он заявил о вступлении в ряды теробороны Киева. По информации на конец марта, Новиков не участвовал в боях, но проходил военную подготовку.
Он защищал украинскую военнослужащую Надежду Савченко, режиссера Олега Сенцова и экс-президента Украины Петра Порошенко.
25 ноября 2022 года Минюст РФ внес Новикова в список физлиц-иноагентов, а 1 декабря российского МВД объявило адвоката в розыск.