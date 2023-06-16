Илью Новикова* лишили статуса адвоката в России

Адвокатская палата Москвы лишила статуса адвоката Н. Об этом сообщается на сайте палаты. Как передает ТАСС, такое решение вынесено в отношении Ильи Новикова (признан в РФ иностранным агентом).

Как уточняется в сообщении, совет палаты прекратил статус адвоката «за недостойное поведение и совершение действий, направленных к подрыву доверия, выразившихся в намеренном и систематическом игнорировании профессионально-этических правил публичного поведения».

В решении совета адвокат обозначен как Н., без уточнения.

С 2021 года Новиков живет и работает в Киеве. В 2022 году после начала специальной военной операции ВС РФ на Украине он заявил о вступлении в ряды теробороны Киева. По информации на конец марта, Новиков не участвовал в боях, но проходил военную подготовку.

Он защищал украинскую военнослужащую Надежду Савченко, режиссера Олега Сенцова и экс-президента Украины Петра Порошенко.