В правительстве ответили на вопрос о блокировке WhatsApp
Глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что в России не обсуждают блокировку мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta Platforms, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Об этом сообщает ТАСС.
Весной 2022 год в РФ заблокировали Facebook и Instagram (их деятельность также признали экстремистской и запретили). Это произошло после того, как их материнская компания Meta изменила свою политику модерации.
Компания позволила пользователям в некоторых странах призывать к насилию в отношении россиян и российских солдат в контексте украинского кризиса.
В Meta заявили, что разрешили призывы против российских военных пользователям, находящимся на территории Украины.
В октябре 2022-го Росфинмониторинг внес Meta в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму.
WhatsApp в России блокировать не стали, так как мессенджер используется для частного общения людей друг с другом, а не для массового распространения информации. Однако это может измениться с появлением в приложении новой функции - каналов наподобие каналов в Telegram, писала «Российская газета».