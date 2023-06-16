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В правительстве ответили на вопрос о блокировке WhatsApp

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что в России не обсуждают блокировку мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta Platforms, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Об этом сообщает ТАСС.

Весной 2022 год в РФ заблокировали Facebook и Instagram (их деятельность также признали экстремистской и запретили). Это произошло после того, как их материнская компания Meta изменила свою политику модерации.

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Компания позволила пользователям в некоторых странах призывать к насилию в отношении россиян и российских солдат в контексте украинского кризиса.

В Meta заявили, что разрешили призывы против российских военных пользователям, находящимся на территории Украины.

В октябре 2022-го Росфинмониторинг внес Meta в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму.

WhatsApp в России блокировать не стали, так как мессенджер используется для частного общения людей друг с другом, а не для массового распространения информации. Однако это может измениться с появлением в приложении новой функции - каналов наподобие каналов в Telegram, писала «Российская газета».

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