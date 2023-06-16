В Москве врачи нашли кабачок в прямой кишке режиссера мультфильмов

В Москве госпитализировали режиссера мультфильмов, у которого в прямой кишке нашли кабачок
В столичную больницу был госпитализирован режиссер мультфильмов. Врачи обнаружили в его прямой кишке кабачок. Об этом сообщил mk.ru.
По данным издания, в ночь с 14 на 15 июня 2023 года 38-летний мужчина устроил романтический вечер для своей соседки. После двух бутылок вина режиссер мультфильмов решил поэкспериментировать и ввел в свою прямую кишку десятисантиметровый кабачок.
Вскоре москвичу понадобилась экстренная помощь врачей. Мужчину доставили в больницу, где врачи извлекли овощ из тела режиссера под общим наркозом. Очнувшийся пациент пообещал больше не проводить подобных экспериментов.
Ранее хирурги вытащили из желудка мужчины дезодорант, который он засунул в прямую кишку. Спустя сутки после операции медики отпустили пациента домой.
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